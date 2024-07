Vida Urbana Motociclista morre após passar mal e perder o controle da direção na TO-164, diz PM De acordo com a Polícia Militar, o homem seguia no trecho urbano da rodovia, quando perdeu o controle da direção e saiu da pista. A vítima estava com o grupo de Moto Clube, do qual era membro

Antonio Afonso de Melo Filho, de 60 anos, morreu após perder o controle e cair da moto no KM 89 da TO-164, em Araguanã, região norte do estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), a suspeita é de que ele tenha sofrido um mal súbito antes do acidente. O acidente aconteceu nesta segunda-feira (29). Segundo os militares, uma testemunha que estava na garupa da mot...