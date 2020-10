Vida Urbana Motociclista morre após moto atingir meio-fio e ser arremessada em muro em Araguaína Um jovem de 18 anos que estava na garupa teve vários ferimentos e suspeita de fratura na perna

Uma jovem de 21 anos morreu após perder o controle da motocicleta que estava e ser arremessado contra o muro de uma residência em Araguaína. O acidente ocorre nesta segunda-feira, 13, por volta das 3 horas, no setor Eldorado, próximo a ponte do setor Tiúba. A informação é que a jovem pilotava a moto quando teria perdido o controle do veículo e atingido o meio...