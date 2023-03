Redação Jornal do Tocantins

Na manhã deste domingo, 26, um motociclista que não teve a identidade divulgada, morreu em um acidente de trânsito entre uma moto e um um caminhão na BR-153, em Wanderlândia, região norte do Estado.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 8h30min, no km 113 da rodovia, o motociclista morreu no local.

Imagens divulgadas pela equipe mostram a motocicleta fora da pista com parte da carenagem destruída e com o banco caído ao lado da moto.

Ainda de acordo com a PRF, o condutor do caminhão não teve ferimentos.