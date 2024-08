Vida Urbana Motociclista morre após bater em poste na região sul de Palmas, diz PM Acidente aconteceu na tarde deste domingo (25) na Rua Professor Ribamar, no bairro Jardim Aureny II

Um motociclista de 52 anos morreu após perder o controle da moto e colidir contra um poste. O acidente aconteceu na tarde deste domingo (25) na Rua Professor Ribamar, no bairro Jardim Aureny II, região sul de Palmas. De acordo com o relatório da Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local do acidente, encontrou a vítima recebendo os primeiros socorros do Ser...