Vida Urbana Motociclista morre após bater em caminhão e corpo é esmagado por veículo; motorista fugiu Acidente aconteceu na região central de Colinas do Tocantins. A vítima morreu no local

Douglas Nunes De Souza, de 27 anos, morreu após batida entre a moto que pilotava e um caminhão, em Colinas do Tocantins, região noroeste do estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), o veículo teria passado por cima do corpo do motociclista e o motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro. O acidente aconteceu nesta quarta-feira (31), ...