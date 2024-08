Vida Urbana Motociclista morre após bater de frente com carro em rodovia Acidente aconteceu na região norte do Tocantins na manhã deste domingo (25). As causas do acidente serão investigadas

Um motociclista morreu após bater de frente com um carro na BR-153, em um povoado próximo de Wanderlândia, região norte do Tocantins. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na manhã deste domingo (25). A vítima é Gleudimar Vieira da Silva, de 39 anos. O corpo dele foi levado para o IML de Araguaína.