Redação Jornal do Tocantins

Um motociclista de 53 anos morreu após invadir a contramão e bater de frente contra um carro na Quadra 1.106 Sul, em Palmas, na noite deste sábado, 6. De acordo com a Polícia Militar (PM) a vítima conduzia a moto pela contramão, com o farol apagado e sem capacete.

O condutor do veículo VW/gol disse à polícia que trafegava na Avenida LO 25 sentido leste/oeste, quando foi surpreendido pelo condutor de uma motocicleta Suzuki/intruder, que deslocava na contramão de direção, com os faróis apagados e sem capacete, momento em que ocorreu a colisão frontal com a motocicleta.

A PM informou que o motorista foi apresentado na delegacia para prestar depoimento. A perícia esteve no local do acidente e levou a moto para o pátio do Detran. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal de Palmas (IML).