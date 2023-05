Redação Jornal do Tocantins

Um motociclista morreu na noite de sábado, 6, depois de bater de frente com um caminhão na BR-153, entre Paraíso do Tocantins e Pugmil, região central do estado.

Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram a vítima deitada de bruços. Após avaliação da equipe, foi constatado que ele não apresentava sinais vitais.

A motocicleta em que a vítima pilotava pegou fogo, por isso não foi possível identificar o modelo do veículo devido ao dano causado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão era conduzido por um homem. Os bombeiros disseram que ele não foi encontrado no local.

O corpo do motociclista foi levado para o Instituto Médico Legal de Paraíso do Tocantins, mas estava sem documentação.