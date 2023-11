Redação Jornal do Tocantins

Um acidente registrado nesta sexta-feira, 3, no perímetro urbano, próximo a rodovia federal, em Paraíso do Tocantins, deixou uma pessoa morta.

A prefeitura de Paraíso do Tocantins emitiu nota de pesar pela vítima, que é esposo de uma servidora da prefeitura.

“A gestão de Celso Morais (MDB)e Raquel Ogawa, e o secretário municipal de saúde Arlérico André, manifestam profundo pesar pelo falecimento de Jesus Balbino de Almeida (esposo da Dona Coraci Pereira da Silva Almeida, técnica de enfermagem da UBS Ursulino Costa, do setor oeste). Neste momento de dor, presto votos de paz e solidariedade aos familiares e amigos, por esta irreparável perda, e rogo para que Deus possa confortar os corações enlutados”.

A batida frontal ocorreu entre a moto e uma caminhonete branca. Em uma imagem divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostra que o local onde ocorreu o acidente não permite ultrapassagem.

Segundo a PRF, equipes da Polícia Militar também estiveram no local do acidente e identificaram uma das vítimas com lesões graves, que foi levada para o hospital.