Vida Urbana Motociclista fica ferido em rodovia após ser atingido por roda de carretinha Acidente aconteceu no início da noite desta sexta-feira (19) entre Colinas do Tocantins e Palmeirante

Um motociclista ficou ferido no início da noite desta sexta-feira (19), na rodovia TO-355, ao ser atingido pela roda de uma carretinha. Ela estava sendo rebocada por outro veículo, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar. De acordo com o relato da ocorrência, o condutor da motocicleta seguia pela rodovia e ao cruzar com um veículo de passeio que pu...