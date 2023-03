Um homem de 25 anos que conduzia uma motocicleta morreu em decorrência de ferimentos provocados por um acidente de trânsito, que ocorreu na rodovia TO-460, município de Sucupira, região sul do Estado, na noite de domingo, 12. O passageiro da moto sofreu ferimentos de menor gravidade, e foi socorrido por uma ambulância do município, e conduzido ao Hospital de referência de Gurupi.

Conforme a Polícia Militar (PM), testemunhas informaram que os dois trafegavam numa motocicleta Honda Titan pela rodovia no trecho que liga a cidade de Sucupira à Vila Quixaba, quando o acidente aconteceu.

Ainda de acordo com a corporação não se sabe exatamente a causa do acidente, pois quem estava nas proximidades do local onde ocorreu o fato, apenas relatou ter ouvido barulho antes do acidente.

Os militares fizeram o isolamento do local, acionaram e aguardam a conclusão dos trabalhos da Perícia Técnica-Científica e do Instituto Médico Legal (IML), que fez o recolhimento do corpo, bem como procederam com as medidas administrativas em relação à motocicleta envolvida.