Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar (PM) prendeu na tarde de quinta-feira, 28, um motociclista de 43 anos, suspeito de pilotar uma motocicleta embriagado em Araguaína, norte do estado.

Uma testemunha disse aos policiais que trafegava pela Avenida Jatobá no Setor Araguaína Sul, em seu carro, quando quando logo a frente, vários veículos estavam parados, e ele também parou, momento em que o condutor da motocicleta colidiu na traseira de seu automóvel.

De acordo com a PM, as equipes perceberam que o suspeito estava em visível estado de embriaguez, apresentando sinais como odor etílico, vestes desarrumadas, dispersão, falante, e com olhos vermelhos.

Ainda segundo a polícia, o homem disse ter ingerido bebida alcoólica momentos antes e reclamava de uma dor na região da virilha após a colisão.

O suspeito foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Araguaína para os procedimentos legais cabíveis.

Segundo a PM, por não haver restrições na documentação da motocicleta, ela foi entregue a um conhecido do suspeito. O carro da vítima também não apresentou alterações e foi entregue.