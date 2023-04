O condutor de uma motocicleta acabou preso após abordagem policial realizada por militares da 7ª Companhia Independente de Policiamento Militar (7ªCIPM) na noite da sexta-feira, 14, no município de Figueirópolis, região sul do Tocantins.

O homem conduzia uma motocicleta Yamaha modelo YBR Factor 150 de cor vermelha, quando os policiais o avistaram em atitude suspeita ao descer do veículo.

Durante a abordagem, policiais perceberam quando o suspeito tentou se livrar de uma sacola onde estavam 86 porções de substância análoga a cocaína. Ao confirmarem se tratar de entorpecentes, os policiais deram voz de prisão ao homem.

Ao ser apresentado na central de flagrantes de Alvorada, o homem ficou autuado com base no artigo 33 da Lei de Tráfico de Drogas. A motocicleta foi recolhida ao pátio do destacamento da Polícia Militar em Figueirópolis, por estar em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro.