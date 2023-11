Redação Jornal do Tocantins

Um motociclista acabou morto ao tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar na noite da sexta-feira, 10, ao ser avistado na rodovia TO-110, na região sudeste do Tocantins.

De acordo com a Militar, equipes se deslocavam em comboio, do município de Ponte Alta do Bom Jesus em direção a Taguatinga e próximo ao povoado Altimara, avistaram o motociclista na rodovia.

Ao perceber aproximação das equipes de Força Tática e Patrulha Rural do 12º Batalhão da Polícia Militar, o motociclista teria abandonado o veículo, atirado contra a equipe e fugido para a região de mata.

Os militares seguiram o suspeito e no mato houve outra troca de tiros. O homem acabou atingido por tiro e foi socorrido para o hospital de Ponte Alta do Bom Jesus ainda com vida.

Ainda de acordo com a corporação, no hospital, o médico constatou o óbtio e em seguida acionaram o Instituto Médico Legal para recolhimento do corpo.

No local da abordagem, militares apreenderam a arma utilizada pelo autor, um revólver calibre .38, além de quatro munições deflagradas.