Vida Urbana Motocicleta com quase R$ 30 mil em multas é apreendida pela Polícia Militar Condutor possui extensa ficha criminal e acabou abordado após ser flagrado pelos militares realizando manobras ilegais

Uma motocicleta com R$ 27,3 mil em débitos acabou apreendida por uma equipe de militares, após o condutor ser flagrado realizando manobras ilegais, na cidade de Pindorama do Tocantins. De acordo com a Polícia Militar, o condutor, de 21 anos, “possuía uma extensa ficha criminal”. Durante a abordagem os militares constataram que a motocicleta possuía mais de 54 inf...