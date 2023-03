Redação Jornal do Tocantins

Uma motocicleta ficou parcialmente destruída por chamas na tarde da sexta-feira, 24, na região central de Palmas. O veículo estava estacionado enquanto o proprietário, o motoboy Divino Alves Guida, 36 anos, entregava um documento em cartório.

“Eu estava lá no cartório tranquilo e chegou um rapaz falando que tinha uma moto pegando fogo. Mas nunca me toquei que era a minha, ela era novinha. Logo em seguida os bombeiros passaram, quando sai do cartório e olhei, era minha moto, só pensei: foi minha moto embora”, contou Divino ao JTo.

O motoboy tinha o veículo, comprado há um ano e que ainda paga as prestações, como única fonte de renda para a família. Ele afirmou que além de ser nova, a motocicleta não aparentava ter nenhum problema.

“A moto estava sem problema nenhum. Fiquei surpreso e pensando em como ela pegou fogo, não tinha nada de estranho nela, nada de errado”, disse.

O veículo era utilizado por ele de domingo a domingo em duas funções. No período da manhã Divino realiza transporte de documentos para despachante. Durante a tarde e até o início da madrugada fazia entregas de comidas via aplicativo de delivery.

“Essa renda eu usava para pagar as despesas de casa, a prestação da moto e outras contas pessoais”, disse ele ao explicar que agora procura meios para pagar a franquia do seguro, no valor de R$ 1.700.