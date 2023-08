Redação Jornal do Tocantins

Policiais militares apreenderam uma moto Honda CG 160 Start, um revólver calibre 32, seis munições, três celulares, 183,6 gramas de maconha e uma balança de precisão dentro de uma quitinete localizada na Quadra 151 no Aureny III, região sul de Palmas. Um adolescente de 17 anos acabou apreendido e um jovem de 18 anos preso.

Segundo a Polícia Militar, a prisão e as apreensões ocorreram na tarde na sexta-feira, 4, após uma vítima acionar a polícia para comunicar um roubo ocorrido por volta das 12h na 706 sul, centro de Palmas.

Os militares estavam em patrulhamento na rua 32, no Aureny III e abordaram um adolescente de 17 anos que, de acordo com a PM, confessou praticar o ato infracional de roubo, além de apontar o parceiro do crime.

A PM informou que a equipe entrou na quitinete e localizou a moto, que era produto do roubo, além da arma de fogo utilizada para praticar crimes, munições, maconha e a balança.

Em seguida, foram até a 504 sul, onde abordaram o outro suspeito de cometer o crime mais cedo, um homem de 18 anos. A PM disse que ele também confessou a participação e que a equipe encontrou o celular da vítima com o suspeito.

O homem de 18 anos acabou preso e o adolescente apreendido e ambos foram levados para a 2ª Central de Atendimento da Polícia Civil.