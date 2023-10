Vida Urbana Moto pega fogo no centro de Palmas Honda 2004 ficou completamente destruída após as chamas. “Andei poucos metros e escutei um pipoco, foi quando ela pegou fogo e queimou minhas pernas”, conta o proprietário

Na tarde desta segunda-feira, 30, uma moto pegou fogo enquanto trafegava na avenida Juscelino Kubitschek, no centro da capital. O motociclista é um idoso de 62 anos que não soube informar as causas do incêndio, mas disse que poucos minutos após ele funcionar a moto, o veículo começou a pegar fogo. O proprietário é o comerciante José Linaldo da Silva, que relatou ao JTo...