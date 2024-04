Nos dias 4 e 5 de maio, será exibido no Parque dos Povos Indígenas (PPI) uma mostra de filmes com temas relacionados aos grupos minoritários como mulheres pretas, indígenas e LGBTQIAPN+. A exibição contará com intérpretes de libras e entrada gratuita.

Após cada exibição os temas relacionados serão debatidos para assim desenvolver o pensamento, a percepção e a reflexão crítica das obras.

O projeto "Mostra! Curta!" Tem como objetivo incentivar a formação de um pensamento crítico cinematográfico, em busca de seu público-alvo, em especial para filmes não comerciais que fomentem, estimulem e proporcionem aprendizado sobre demandas e necessidades de grupos minoritários.

Conforme divulgado pela Fundação Cultural de Palmas (FCP), o evento contará com tecnologia de acessibilidade para todas as pessoas: idosos, gestantes, crianças e pessoas com deficiência visual.

Confira aqui a programação:

Sábado (4) 19h - Abertura do Evento

Filme 1: "Ela Mora Logo Ali"

Duração: 16 minutos

Gênero: Drama e Ficção

Classificação: Livre

Direção: Fabiano Barros e Rafael Rogante

Sinopse: Uma humilde ambulante, vendedora de bananas fritas, de uma cidade da região da floresta amazônica, tem sua rotina alterada ao conhecer uma jovem leitora no ônibus no caminho de volta para casa. A partir desse momento, a vendedora inicia uma nova jornada de descobertas, sonhos e o desafio de encontrar o livro preferido de seu filho.

Domingo (5) 18h

Filme 2: “Mulheres da Cena”

Duração: 20 minutos

Gênero: Documentário

Classificação: 10 anos

Direção: Carolina Galgane

Sinopse: Mulheres da Cena apresenta as Mulheres fundadoras e/ou dirigentes de grupos, companhias e coletivos, através da história de vida de diferentes mulheres artistas, visibilizando que são, como veem sua arte e como vivem as mulheres que fazem as Artes Cênicas existirem no mais novo estado da federação. Fortalecendo e consolidando suas vozes, seus fazeres femininos em um universo artístico e cultural que ainda privilegia a figura masculina do diretor, do fundador e do produtor. Trazendo à tona personalidades femininas reais, diversas e significativas para as artes cênicas da região norte do Brasil.

Filme 3: “CABANA”

Duração: 13 minutos

Gênero: Drama e Ficção

Classificação: 12 anos

Direção: Adriana de Faria

Sinopse: Em meio à Floresta Amazônica, uma mulher recebe a visita indesejada de um guerrilheiro da Revolução Cabana. Dirigido por Adriana de Faria, Cabana é uma obra de 2022 que se passa na Amazônia. A curta conta a história de duas mulheres: Margarida (Isabela Catão) e Maria Lira (Rosy Lueji) que se encontram em uma cabana de maneira inesperada.