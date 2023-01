Vida Urbana Mosquito da dengue desenvolvido em laboratório para evitar a doença é testado em Porto Nacional Município é o primeiro da região Norte a utilizar tecnologia. Testagem ocorre em três bairros

Uma tecnologia desenvolvida por multinacional de biotecnologia inglesa passou a ser testada no município de Porto Nacional, na quinta-feira, 19. Um total de 102 unidades de caixas contendo larvas do mosquito batizado de “Aedes do Bem”, foram instaladas nos bairros Nova Capital, Jardim Brasília e Vila Nova, que somam um total de 6,9 mil moradores, de acordo com a prefeitura d...