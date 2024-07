Vida Urbana Mortos em acidente na BR-153 são um casal de idosos de 69 e 75 anos Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os corpos continuam no IML aguardando a documentação necessária para a liberação aos familiares

As duas pessoas que morreram em um acidente grave no km 530 da BR-153 entre Pugmil e Nova Rosalândia foram identificadas. As vítimas são Maurim Luciano Vieira, de 75 anos, e Regina Maria Vieira, de 69 anos. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Palmas, onde foram submetidos a exam...