Vida Urbana Mortes em acidentes de moto neste ano alcançam óbitos do ano passado Motociclistas mortos no trânsito em Palmas representam mais da metade dos óbitos totais

Acidentes de trânsito repetem desempenho nacional e também lideram as principais causas externas de mortalidade no Tocantins. O cenário se replica também na capital. Os motociclistas representam 51% das mortes em acidentes terrestres ocorridos neste ano, de acordo com os dados atualizados até 21 de novembro, no portal Integra. São 239 óbitos no estado e 42 na cap...