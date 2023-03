Redação Jornal do Tocantins

Na quarta-feira, 22, o Tribunal do Júri de Gurupi, presidido pelo juiz Jossaner Nery Nogueira Luna, condenou Eduardo Santos Cardoso, 33 anos, a 12 anos de prisão pelo assassinato de Wellington Rocha de Jesus no dia 27 de junho de 2020, na cidade de Figueirópolis, região sul do Estado.

Os jurados concluíram que o acusado Eduardo Santos Cardoso foi o autor dos três golpes de faca na vítima.

O júri reconheceu que o crime ocorreu por motivo fútil e concluiu que o crime ocorreu com recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo a denúncia, o homem condenado suspeitava que a vítima teria furtado seu papagaio. O autor foi até a casa da avó da vítima e disse que iria lhe “esbagaçar” por conta do furto.

Wellington Jesus saiu do interior da casa e negou ter furtado a ave, mas, de forma “totalmente inesperada” Eduardo Cardoso sacou a faca que levava na cintura e atacou a vítima. Wellington Jesus tentou correr, mas tropeçou e caiu. O autor o esfaqueou mais duas vezes no chão.

A vítima ficou internada no Hospital Regional de Gurupi, passou por três cirurgias cirúrgicos, mas morreu no dia 12 de julho.

A sentença impôs ao réu 12 anos de prisão a ser cumprida, de início, em regime fechado.