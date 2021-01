Vida Urbana Morte em Filadélfia: Polícia Civil indicia gêmeos por homicídio qualificado Crime ocorreu em novembro do ano passado e teria sido motivado por dívida de tráfico de drogas

Após conclusão do inquérito que investiga a morte de um jovem de 18 anos em Filadélfia, distante 457 km de Palmas, a Polícia Civil indiciou dois irmãos gêmeos também com 18 anos, suspeitos de terem cometido o crime, que ocorreu em 28 de novembro de 2020. De acordo com a polícia, eles tentaram fugir em uma van logo após o homicídio e na época foi representado contra...