Vida Urbana Morte de Siqueira Campos completa um ano: relembre feitos históricos do criador do Tocantins Figura principal na luta pela emancipação do Tocantins, Siqueira Campos foi peça chave para o desenvolvimento de uma das regiões mais pobres do país

Há um ano, morria Siqueira Campos: ex-vereador, deputado, governador, senador e criador do estado do Tocantins. José Wilson Siqueira Campos tinha 94 anos quando faleceu após uma infecção generalizada, em Palmas. Não isento de polêmicas, Siqueira Campos foi um político importante, além de peça chave para o desenvolvimento de uma das regiões mais pobres do paí...