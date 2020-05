Boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde (SES) de segunda-feira, 18, traz 116 casos novos para Covid-19 no Tocantins, elevando o número de contaminados para 1.496 vítimas.

No domingo, o total eram 1.382, o que daria uma diferença de apenas 114. Segundo a SES, são dois casos antigos que tinham entrado para a conta do Tocantins, mas acabaram notificados para outro estado.

O Tocantins contabiliza 1.496 casos confirmados da doença, com 269 pacientes recuperados e 1.195 estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar e 32 óbitos.

No domingo, faleceu o primeiro Policial Civil do Tocantins vítima da doença. O agente Helbert Peres Lima, 54 anos, lotado na 2ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC) de Araguatins. Estava há 25 anos na corporação (concursado desde 21 de outubro de 1994).

Lima nasceu no dia 11 de dezembro de 1965 em Itaguatins, também no Bico do Papagaio, filho do seu João Pereira Lima e dona Dalva Peres Lima. Considerado pelos colegas como um agente discreto e dedicado às investigações. Um deles, Gelk Costa Silva, lembra do caso em que o agente chegou ao autor de um estupro a partir das oficinas que consertaram uma bicicleta que seria do suposto autor.

Lima morreu sem ver implementado no contracheque um direito concedido pela justiça no dia 23 de março, quando a Justiça determinou que o Estado lhe pagasse a progressão vertical obtida na carreira quando passou da Classe Especial para o Padrão III, desde 1ª de março de 2014, inclusive reflexos no 13º salário e 1/3 constitucional de férias.

Os novos casos foram registrados em Araguaína (53), Palmas (37), Nova Olinda (06), Tabocão, Guaraí e Xambioá 3 cada, dois casos cadas em Aragominas, Riachinho e Colinas do Tocantins e um caso cada para Araguatins, Miracema , Presidente Kennedy, Santa Fé do Araguaia e Wanderlândia.