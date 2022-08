Vida Urbana Mortalidade infantil e invasões às terras são as principais violências contra indígenas no Tocantins Relatório anual do Conselho Indigenista Missionário mostra 13 mortes de crianças indígenas e 13 invasões em terras tradicionais

O relatório Violência Contra os Povos Indígenas do Brasil, lançado neste mês pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi), aponta a mortalidade na infância (0 a 5 anos) e o aumento de invasões às terras entre as principais violências praticadas contra os povos indígenas no Tocantins em 2021. O documento é publicado anualmente. Segundo o relatório do Cimi, ...