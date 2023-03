O homem baleado enquanto andava pela Avenida J, no Jardim Aureny III em Palmas, na manhã de segunda-feira, é o ex-triatleta Wanderson de Sousa Santos, de 24 anos. Atingido por pelo menos três disparos, ele faleceu às 18h59m, no Hospital Geral de Palmas, para onde foi levado. A confirmação é de um tio dele, um pastor evangélico de 50 anos.

Santos caminhava próximo ao canteiro central da avenida. O atirador chegou por trás em uma moto Honda CG Fan 150, de cor vinho, e disparou diversas vezes. O ex-atleta caiu e se arrastou para o outro lado da avenida na tentativa de se proteger ao lado do comércio. O autor dos tiros também cruza o canteiro, dispara mais tiros e passa ao lado da vítima, quando ela se esconde atrás da parede do comércio.

De acordo com o tio, Wanderson Santos se envolveu em “condutas criminosas”, depois de abandonar o esporte, e era usuário, mas não comercializava drogas.

Segundo este tio, Wanderson Santos estava de posse de uma pochete e um celular, mas, depois do crime, não sabe informar o paradeiro dos bens.

Wanderson de Sousa Santos é filho de Juarez dos Santos e Joelsa Ferreira de Sousa, que trabalhava como empregada doméstica. Wanderson é filho mais velho e nasceu em Palmas no dia 14 de fevereiro de 1999.

Por incentivo da escola, se adaptou ao esporte. De família humilde, disputou provas importantes com apoio de amigos e treinadores, quando usava equipamento emprestado. Entre as suas conquistas, foi o 5º colocado Brasileiro de Duathlon, em Porto Alegre, em 2016, quando se classificou para o mundial da categoria no Canadá. Venceu o Aquathlon Palmas, no mesmo ano. Dois anos antes, conquistou o bronze no Brasileiro de Triathlon em Brasília. Em 2020, chegou a competir no Peru, antes de retornar para o Tocantins.

A Assessoria Esportiva Winnes, onde o ex-atleta treinou, emitiu nota no qual lamenta o falecimento de Santos e lembra que nos anos 2015 e 2016 Santos representou a assessoria em corridas de rua, triathlon e natação. "Ele deixa dois filhos e um belíssimo legado no esporte", afirma a empresa.