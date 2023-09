Jovelina Pereira dos Santos, de 91 anos, residente em Pedro Afonso, morreu na madrugada desta sexta-feira, 29, por volta das 2h30, no Hospital Regional de Araguaína, após dar entrada com fratura no nariz e diversas lesões no braço e rosto ao cair de uma maca em frente ao Hospital Regional de Guaraí, no último sábado, 23, logo depois de ser transferida para realizar um exame.

O velório será na residência da Juvelina Pereira, localizada no município de Pedro Afonso, nesta sexta-feira, 29.

O bisneto da Juvelina, Márllon de Sousa Rêis, de 20 anos, informou ao JTo que ainda não se sabe a causa da morte, mas que desde a queda da bisavó ela não apresentou melhoras.

“Ontem eu passei o dia inteiro com ela lá no hospital, eu fiquei acompanhando e a médica me chamou para conversar, disse que era uma situação muito grave e que ela poderia falecer a qualquer momento, que ela não resistiria, provavelmente, até hoje”.

Relembre o caso

Jovelina estava internada no regional de Pedro Afonso entre os dias 15 e 20, com infecção pulmonar e no dia 21, ela foi transferida para Guaraí onde realizou uma avaliação e um exame de tomografia.

Segundo a filha da paciente, uma professora de 55 anos, o exame de tomografia não era realizado no Hospital Regional de Guaraí e, por isso, no sábado, 23, ela teria sido encaminhada para uma clínica localizada em frente a unidade, do outro lado da rua.

Ainda segundo a filha da vítima, após realizar o exame, acompanharam a equipe colocar Jovelina na ambulância e retornaram ao hospital, momento que houve o incidente."Minha mãe caiu com o rosto no chão, quebrou o nariz, caiu em cima do braço direito e machucou. Ela saiu rolando no chão". disse

A filha contou que na ambulância havia quatro pessoas: o motorista, uma enfermeira/técnica, outra enfermeira e uma fisioterapeuta.

A situação levou a família procurar a 7ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Guaraí, que registrou um boletim de ocorrência como fato atípico.