O juiz aposentado Sândalo Bueno do Nascimento morreu nesta sexta-feira, 24 em Palmas, segundo divulgou o Tribunal de Justiça em seu site. O magistrado completou 65 anos de idade no domingo, 19. A causa da morte não foi divulgada.

Filho de Agostinho Felipe do Nascimento e Marlene Bueno Pereira, o juiz ingressou na carreira da magistratura tocantinense em 1989, dois anos depois presidiu a Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins (Asmeto) em dois mandatos e se aposentou voluntariamente aos 55 anos, em 2014, quando passou a atuar como advogado.

O juiz era casado com Maria Luiza da Consolação Pedroso Nascimento com quem teve dois filhos Sândalo Filho e Stella Bueno, os dois advogados.

O velório começa a partir de 00h no pleno do Tribunal de Justiça.

Notas de pesar

Tribunal de Justiça

O Poder Judiciário do Estado do Tocantins, em nome de sua presidente, desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, comunica com imenso pesar, o falecimento do juiz aposentado Sândalo Bueno do Nascimento, ocorrido em Palmas, nesta sexta-feira (24/11). O magistrado tinha 65 anos, completados no último dia 19. Era casado com Maria Luiza do Nascimento, tinha dois filhos, Sândalo Bueno do Nascimento Filho e Stella Bueno do Nascimento, e quatro netos. No Poder Judiciário do Tocantins ele atuou por 25 anos. Tomou posse como juiz de Direito em 25/10/1989 e sua aposentadoria foi publicada no Diário da Justiça de 13/03/2014. Em 1991, ele assumiu a presidência da Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins (Asmeto), onde exerceu dois mandatos. Neste momento de imensa tristeza e dor, externamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho, rogando a Deus que traga o conforto necessário a todos.

Associação dos Magistrados

É com muita tristeza que a Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins (ASMETO) noticia o falecimento do magistrado aposentado Sândalo Bueno, ocorrido nesta sexta-feira, 24/11. Sândalo foi presidente da Asmeto no período de 1994 a 1998, tendo assumido quando o então Presidente, desembargador João Alves, renunciou devido à eleição para o cargo de Corregedor-Geral de Justiça. Bueno participou ativamente da estruturação da Associação. A sua participação ativa na construção da sede campestre e demais conquistas da Asmeto deixou um legado especial para os associados. Na memória, um homem pacífico, inteligente, solidário e um grande amigo de todos. Deixou dois filhos: Sândalo Filho e Stella Bueno; casado com Maria Luiza Nascimento. Toda a diretoria da Asmeto lamenta profundamente e apresenta as mais sinceras condolências a todos os familiares e amigos!

Ministério Público

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) manifesta pesar pelo falecimento do juiz de Direito aposentado Sândalo Bueno do Nascimento, que deixa seu nome registrado na história do Estado e da magistratura tocantinense. Sândalo Bueno foi pioneiro, tendo ingressado nos quadros do Tribunal de Justiça do Estado ainda em 1989. Viveu a estruturação do Poder Judiciário no Tocantins e contribuiu firmemente, tendo passado por diversas comarcas e ocupado funções de destaque, como as de juiz eleitoral de Palmas e juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Foi também professor de Direito e presidiu a Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins (Asmeto) em três ocasiões. Aposentou-se em 2014, mas manteve seu nome muito vivo na memória da magistratura estadual, como ainda manterá. Aos seus familiares, em especial à sua esposa, Maria Luíza do Nascimento (assessora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Escola Superior da Magistratura Tocantinense – Esmat), nos solidarizamos e desejamos conforto neste momento de perda.

Tribunal Regional Eleitoral

É com muito pesar que, em nome dos magistrados, servidores e colaboradores do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), o presidente da Corte, desembargador João Rigo Guimarães, e o vice e corregedor regional eleitoral, Helvécio de Brito Maia Neto, lamentam profundamente o falecimento do juiz aposentado Sândalo Bueno do Nascimento, ocorrido nesta sexta-feira, dia 24 de novembro. Ele foi juiz eleitoral de Palmas e juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-TO). Um dos pioneiros da magistratura tocantinense, ingressou no Tribunal de Justiça do Estado em 1989. Atuou em várias comarcas. Professor de Direito, presidiu a Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins (Asmeto) por três vezes. Sândalo Bueno deixa um legado de significativa contribuição com a magistratura do Estado do Tocantins. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. Neste momento de dor, o presidente e o vice do tribunal manifestam suas condolências aos familiares e amigos.