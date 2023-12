Vida Urbana Morre no HGP motociclista envolvido em acidente com caminhonete da Adapec na avenida JK Estudante de engenharia civil no IFTO, José Augusto Martins chegou a ser levado para o HGP, onde morreu na noite de sexta-feira aos 21 anos

Morreu na noite de sexta-feira, 8, o estudante de engenharia civil do IFTO José Augusto Fernandes Aguiar Martins, de 21 anos, que se acidentou na Avenida JK, no centro de Palmas, em uma batida envolvendo duas caminhonetes e a moto que o estudante pilotava. Ele chegou a ser levado para o Hospital Geral de Palmas (HGP), onde morreu, de acordo com a Secretaria da Saú...