Vida Urbana Morre Monsenhor Jacinto Carlos e Prefeitura de Porto Nacional decreta luto oficial de 3 dias Padre tinha 89 anos e em sua caminhada pastoral e espiritual, prestou relevantes serviços à sociedade portuense, sendo referência na história religiosa do município

A prefeitura de Porto Nacional decretou luto oficial de três dias, pela morte do Monsenhor Jacinto Carlos Sardinha, ocorrido nesta sexta-feira, 3. O Padre tinha 89 anos e uma vida dedicada ao evangelho. O velório está sendo realizado na Catedral Nossa Senhora das Mercês, onde terá missas durante todo o dia. O sepultamento está previsto para acontecer às 17 horas, no C...