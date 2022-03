Vida Urbana Morre médico Gualter Maciel Neto, aos 55 anos Segundo a Semus de Palmas, o cirurgião plástico e geral lutava contra um câncer

Morreu na manhã do último sábado, 27, o médico Gualter Maciel Neto, aos 55 anos. O profissional atuava médico cirurgião geral no Ambulatório Municipal de Atenção à Saúde Dr. Eduardo Medrado (Amas). A causa da morte não foi divulgada, entretanto a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) informou que ele lutava contra um câncer. De acordo com o Conselho Regional de Med...