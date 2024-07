Vida Urbana Morre ex-deputado Totó Cavalcante, figura importante na luta pela criação do Tocantins José Antônio Totó Ayres Cavalcante morreu na madrugada desta quarta-feira (17) aos 76 anos. Governo do Estado decretou oficialmente três dias de luto

José Antônio Totó Ayres Cavalcante, conhecido como Totó Cavalcante, morreu na madrugada desta quarta-feira (17) aos 76 anos. Ele foi ex-deputado estadual, senador, advogado, professor e uma figura importante na luta pela criação do Estado do Tocantins. A informação foi divulgada pela Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto) por meio de nota. Ainda não se...