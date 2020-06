O engenheiro civil Paulo Tarso Daher faleceu aos 77 anos nesta terça-feira, 16, vítima de câncer. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e morreu às 8h45.



Dono da Warre Engenharia, Paulo Daher é o responsável por obras importantes no Tocantins, como o Palácio Araguaia, sede do Poder Executivo do Tocantins, a rodovia estadual que liga Palmas a Porto Nacional e outras obras civis e rodoviárias no Tocantins e na capital.

“Fomos meio que vizinhos da Rua 18, em Goiânia, na adolescência e juventude, depois contemporâneos de Prefeitura, e aportamos em Palmas desde o início, ele com a empresa Warre Engenharia, que construiu aqui desde o Palácio Araguaia até inúmeras outras importantes obras civis e rodoviárias no Tocantins, atuando também em Goiás”, escreveu numa rede social o arquiteto Walfredo Antunes, que projetou a capital. “Sempre risonho, desde os tempos de jogador de basquete, construiu imensa teia de amigos e realizações, sendo excelente companheiro de copo, jogos, pescaria, e notável anfitrião”.

Paulo Daher lutava desde agosto do ano passado contra um câncer e se internou pela última vez há cerca de 20 dias. Mesmo doente não se afastou das atividades na empresa que mantinha com os filhos Paulo de Tarso Daher Filho, 50 anos, engenheiro eletrônico, e Ricardo Siqueira Daher, 49 e Rogério Siqueira Daher (44), engenheiros civis. Além dos filhos, ele deixa a esposa, Sônia Maria Siqueira Daher, de 74 anos.

“Eu conversei com ele anteontem e ele pediu para a gente seguir sempre de cabeça erguida, tocar a empresa mantendo sempre a hombridade”, disse Rogério, que estava em São Paulo. Em razão da pandemia, a família optou por cremar o corpo do engenheiro.