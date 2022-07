Vida Urbana Morre em Araguaína o médico ginecologista Afonso Dias Filho Afonso tinha 38 anos e faleceu em Araguaína nesta terça-feira, 26

O médico ginecologista Afonso Dias da Silva Filho morreu nesta terça-feira, 26. Afonso Filho era natural de Araguaína, região norte do Estado, tinha 38 anos e era casado com a empresária Tatiana Dias de Freitas Silva. Eram sócios da clínica Aviva, fundada em 2012. Médico efetivo do quadro da Secretaria Estado da Saúde (SES), no Hospital de Referência de Ara...