Faleceu na noite de domingo, 3 de setembro, no Hospital Geral de Palmas (HGP), aos 64 anos, o jornalista Trajano Coelho Neto II após complicações de uma infecção hospitalar durante internação para tratamento de diabetes. Ele será sepultado em Dianópolis.

Neto de Trajano Coelho Neto, jornalista e político assassinado enquanto era prefeito de Pium, sudoeste do Tocantins, em 1961, Neto II seguiu o exemplo do avô e fundou e editou o "Ecos do Tocantins", mesmo nome do veículo do avô, também em mídia impressa e digital.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), manifestou pesar pelo falecimento do profissional a quem atribuiu "um jornalismo de qualidade no Tocantins, trabalhando pelo crescimento e profissionalização da imprensa no Estado".

A Secretaria Estadual da Saúde afirma que o jornalista recebeu toda a assistência que o quadro clínico necessitava enquanto estava internado no HGP, lamenta seu falecimento e “roga a Deus o conforto dos seus familiares e amigos”.