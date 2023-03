Arquiteto pioneiro em Palmas, Morgado morreu no início da noite desta segunda-feira, 27, em um hospital de Palmas, onde estava internado há alguns dias.

O arquiteto e servidor aposentado do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Paulo Renato Gemerallo Morgado morreu no início da noite de segunda-feira, 27, aos 63 anos de idade, em um hospital de Palmas, onde estava internado há alguns dias. A causa da morte não foi informada.

Paulo Morgado era analista de controle externo do tribunal e oxupou o cargo de diretor de engenharia.

Foi secretário municipal de Ação Urbana de Palmas na gestão do ex-prefeito Eduardo Siqueira Campos (União).

Em 22 de novembro de 1993, Paulo foi nomeado por Eduardo Siqueira para o cargo de secretário executivo no Conselho de Administração da Pavimentadora e Urbanizadora de Palmas (PaviPalmas), empresa pública vinculada à Secretaria Municipal de Obras, que existiu entre julho de 1993 e setembro de 1998.

Por meio de telefone, Eduardo Siqueira lamentou a morte do ex-secretário ao comentar sobre a atuação de Morgado, como pessoa importante da urbanização de Palmas.

“Junto com Paulo Morgado vai o princípio da ação urbana e ordenamento da cidade de Palmas. Estou muito consternado e triste, não vou encontrar palavras agora, ele deu o melhor dele. Palmas perde um arquiteto pioneiro, homem da ação urbana, da regularização e acompanhamento do plano diretor de Palmas".

Carreira no TCE

Morgano ingressou na Corte de Contas no dia 2 de maio de 1991 e trabalhou até 2019, ano em que se aposentou. Durante esse tempo, atuou em vários setores do TCE e também no gabinete do conselheiro decano, José Wagner Praxedes.

É lembrado no TCE também por ter projetado a passarela (interligação aérea) entre o edifício sede do órgão e o anexo Ruy Barbosa.

“O legado de Paulo Morgado fica eternizado não somente pelos projetos assinados com maestria, mas principalmente pelo ser humano especial que foi para cada um de nós do TCE’, afirma o tribunal, em nota.

O velório será no auditório do TCE das 6h às 11h, nesta terça-feira, 28. O corpo será cremado, às 15h, em Araguaína.