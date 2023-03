Redação Jornal do Tocantins

O procurador de Justiça José Maria da Silva Júnior, de 57 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, 9. A causa da morte não foi divulgada.

Em nota, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) lamentou a morte “o MP perde mais do que um membro, perde uma pessoa querida e admirada por toda a instituição pela forma como conduzia seu trabalho, sempre com integridade, conhecimento e gentileza”.

“Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares pela grande perda. Seu nome ficará marcado em nossas vidas e será lembrado com carinho por todos nós”, afirma o MP.

Trajetória

Natural de Quixadá, Ceará, José Maria era casado com a arquiteta Fernanda Prado e pai de duas filhas.

O membro era titular da 10ª Procuradoria de Justiça e acumulava os cargos de coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente (Caoma) e da Força-Tarefa Ambiental do MP.

Conforme o MP, José Maria ingressou na instituição em 1992, onde atuou como promotor de Justiça nas comarcas de Palmeirópolis, Paranã, Dianópolis e na Promotoria Ambiental da Capital. Em 2011, foi promovido por merecimento ao cargo de procurador de Justiça.

Ele ainda ocupou diversos cargos, dentre os quais, o de coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Cesaf), subprocurador-geral de Justiça e de corregedor-geral do Ministério Público do Tocantins (MPTO).

Conhecido e reconhecido por sua grande dedicação às causas ambientais, ele deixa um legado de dedicação e serviços prestados à instituição e ao Tocantins.