Vida Urbana Morre aos 51 anos, procurador de contas Márcio Brito e TCE decreta luto oficial de três dias Brito faleceu no início da tarde desta terça-feira, 10, em um hospital da Capital

O procurador de Contas do Ministério Público de Contas do Tocantins, Márcio Ferreira Brito, de 51 anos, morreu nesta terça-feira, 10, no Hospital da Unimed, em Palmas. A causa da morte não foi divulgada, já que o laudo inicial aponta causas desconhecidas. O velório acontecerá no hall do prédio sede do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE/TO) e está...