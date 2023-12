Redação Jornal do Tocantins

A professora e coordenadora do curso de administração no Câmpus de Dianópolis da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), Cláudia Rodrigues Costa de Carvalho morreu aos 44 anos de idade na segunda-feira, 25, segundo divulgou a universidade em seu site. A causa da morte não foi informada.

Administradora, especialista em comunicação empresarial e marketing, mestre em administração - conquista tão sonhada e alcançada em 2023, “Claudinha” como era carinhosamente chamada pela comunidade acadêmica, esteve à frente da coordenação do curso desde 2014, conforme divulgado na nota.

Ela contribuiu para a chegada da Unitins em Dianópolis e para a formação de centenas de administradores na região Sudeste do Tocantins.

A Universidade lamentou a morte da professora e disse que Claudinha parte de forma repentina e deixa em todos que tiveram o privilégio da sua convivência um sentimento de consternação e profunda tristeza.

“A todos os familiares e amigos, prestamos os mais sinceros pêsames e externamos nossas condolências em nome de toda a comunidade acadêmica da Unitins. Rogamos a Deus que dê o consolo possível nesse momento tão difícil”.

A nota também informou que registra de forma pública, o quão importante foi o seu trabalho em nossa universidade. “A Unitins agradece pela dedicação e empenho ao longo de quase uma década de trabalho. Claudinha deixa um legado de trabalho humano, sensível e profissional”.

O velório ocorre na Igreja Sagrada Família, Praça do Coreto, e o sepultamento está previsto para ocorrer às 17 horas, no cemitério local, em Dianópolis.