Vida Urbana Morre a jornalista Glória Maria Glória tinha 73 anos. Ela deixa duas filhas: Maria e Laura

A jornalista Glória Maria morreu no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (2), aos 73 anos. Ícone da TV, ela estava internada tratando um câncer, mas a causa de sua morte ainda não foi confirmada. Glória deixa duas filhas, Maria e Laura. A jornalista e apresentadora estava afastada do programa Globo Repórter há cerca de três meses, por conta do tratamento. Glória trabal...