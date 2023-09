Redação Jornal do Tocantins

Ex-deputada federal Dolores Nunes, mãe da prefeita de Gurupi Josi Nunes (UB) morreu ontem, aos 82 anos, de complicações da Covid-19.

Ela estava internada havia 26 dias e com o agravamento de infecções precisou ser internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Palmas.

No início da noite de ontem, sofreu uma parada cardíaca, segundo informou a filha, em comunicado digital.

Advogada formada pela Faculdades Anhanguera, de Goiás, em 1979, e Serviço Social, Dolores exerceu o cargo de secretária de Desenvolvimento Social do Estado de Goiás, nos anos de 1987 e 1988. Com a criação do Tocantins, elegeu-se deputada estadual, pelo então PST (Partido Social Trabalhista), entre 1991 e 1995.

Depois, cumpriu mandatos de deputada federal entre 1995 e 1999. Em seguida, como suplente, assumiu a Câmara dos Deputados de 7 de novembro de 2001 a 5 de abril de 2002, reassumindo em 11 de outubro de 2002.

No governo tampão de Carlos Gaguim (2009 e 2010), atuou como secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social.

Elegeu-se vice-prefeita de Gurupi por duas vezes (2013 e 2021). Até o fechamento da edição a família ainda não havia definido os locais de velório e sepultamento da política.