Morre 18º suspeito de integrar quadrilha que assaltou Confresa. 23 nomes são confirmados

O paraense de Marabá, Janiel Ferreira Araújo, de 43 anos, morreu na tarde deste sábado, 13, no confronto próximo à fazenda Terra Boa e o Assentamento Barranco do Mundo, em Pium, entre as forças policiais da Operação Canguçu e os suspeitos de envolvimento na tentativa de assalto realizada na cidade de Confresa (MT). Ele é o 18º suspeito abatido pelas forças polici...