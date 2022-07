Vida Urbana Moradores temem incômodo com odor de esgoto em elevatórias em construção próximo a residências Três estações elevatórias de esgoto estão em construção no Setor Flamboyant, em lote vizinho a residências

Moradores dos setores Flamboyant I e II na região sul de Palmas estão preocupados com o incômodo que o mau cheiro de esgoto tem causado na região, antes mesmo da conclusão de obras para a instalação de três estações de bombeamento de esgoto, próximo a Praia dos Buritis. De acordo com os moradores, eles foram pegos de surpresa com as obras que iniciaram há pou...