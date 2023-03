Uma audiência administrativa do Ministério Público do Tocantins ouviu reclamações de moradores da quadra 110 Norte em Palmas. O local, embargado pela prefeitura no final de 2022, tem funcionado de forma irregular, de acordo com os vizinhos.

O encontro ocorreu na sede do órgão ministerial em Palmas, na terça-feira, 14, conduzida pela promotora Kátia Gallieta, depois que moradores procuraram a instituição para discutir a legalidade e funcionamento do gatil na residência.

O grupo também falou da preocupação dos moradores com o risco de transmissão de doenças, devido a quantidade de animais na residência.

A promotora determinou a notificação de uma agente de saúde responsável pela quadra. Ela deverá fornecer informações sobre possíveis doenças que podem ser transmitidas a moradores de alamedas próximas.

De acordo com o MPTO, também serão notificadas para comparecer a uma próxima audiência, a locatária do imóvel, responsável por uma das ONGs, e a gerente da imobiliária, que fez a locação da residência.

Fornecimento de abrigo

O abrigo está no centro de uma ação judicial do próprio Ministério Público que resultou em uma decisão no início deste mês. A justiça determinou que a Prefeitura de Palmas providencie, imediatamente, um local adequado para abrigar os animais.

A sentença, em caráter liminar, proferida pelo juiz Océlio Nobre, deu prazo de cinco dias para que a prefeitura de Palmas acolha animais de rua abrigados no imóvel mantido por organizações não governamentais (ONGs) e embargado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais

O Ministério Público, que formulou a ação civil pública contra a prefeitura, afirmou que o caso está em fase de intimação. O órgão formulou a ação, depois que representantes de organizações não governamentais (ONGs) procuraram o órgão para denunciar que não poderiam mais manter 80 gatos na referida residência, que foi transformada em gatil.

O Ministério Público ainda recomendou à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego de Palmas suspender o alvará de localização e funcionamento do gatil, uma vez que as atividades descritas no documento são diferentes das desenvolvidas no local.