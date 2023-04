Os moradores do setor Bertaville, localizado na região sul da capital, reclamam que uma limpeza realizada pela prefeitura nesta terça-feira, 18, em uma rotatória do bairro, destruiu diversas árvores frutíferas que foram plantadas pela população local, no ano de 2020.

De acordo com a moradora Josiane Mendes, 40 anos, as árvores começaram a ser plantadas no dia 1° de novembro de 2020, após o início do período chuvoso. “Para nossa surpresa, ontem a noite a gente passou, percebemos a limpeza do local e vimos diversas árvores faltando”.

“Cajueiros já grandes foram derrubados. Em outras, eles passaram muito perto da árvore e a raiz foi cortada. Então a gente não sabe se as árvores vão sobreviver. Isso gera uma revolta muito grande”, disse .

Josiane conta que o setor é relativamente novo, e que tiveram a iniciativa do plantio porque perceberam que não havia nenhum trabalho de arborização, de jardinagem por parte do município, no local.

“Vimos uma rotatória bem grande no meio do setor, com muito mato, e aí a gente pensou em dar uma cara nova, pensamos em colocar umas árvores frutíferas, que no futuro vai alimentar, tanto as pessoas, como também as aves, os animais, e deixar tudo mais fresco. Então nós fizemos as mudas em casa. Mudas de cajueiro, de goiaba, de manga, acerola e cajá”.

Os moradores buscaram plantar árvores frutíferas da região. Pois tinham receio que mudas não sobrevivessem com as altas temperaturas. Então escolheram as que mais pudessem se adaptar ao solo seco e ao clima.

“Fizemos todo o trabalho. No ano seguinte, quando chegou no período da seca, pegamos água de casa; enchi o porta mala do carro com galões de 20 litros de água e íamos molhar as árvores”.

Segundo ela, no início das chuvas de 2022, foram plantadas mais cajueiros, espécie que melhor se adaptou.

Revoltada com a limpeza que derrubou as árvores nesta quarta-feira, Josiane disse que seu questionamento é: “será que a prefeitura vai fazer o replantio”?

Ela conta que essa não é a primeira vez que os moradores plantam árvores e a prefeitura destrói ao fazer a limpeza.

A assistente Social, Ilze Dias Diniz, de 37 anos, relatou também que em 2021 fizeram o plantio de 27 árvores frutíferas, todas marcadas, “mas a prefeitura simplesmente passou a máquina e destruiu todas. Fizemos reclamações solicitando o replantio e nada”.

Ilze disse que chegou a enviar a seguinte mensagem para a prefeitura nas redes sociais: "em dezembro de 2021 plantamos 27 árvores frutíferas em nosso canteiro central no setor. Esta semana tivemos a triste notícia que a máquina veio e passou por todo o nosso canteiro sem se atentar às mudas. Peço ajuda com sua equipe da prefeitura que nos ajude a ter novas mudas e também fazer o plantio delas”.

O que diz a prefeitura

A Prefeitura de Palmas informou por meio de nota nesta quarta-feira, 19, que a orientação para as equipes de campo responsáveis pela limpeza em áreas públicas é pela preservação das árvores existentes ou plantadas pela população.

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) afirmou que irá averiguar o ocorrido no setor Bertaville, e, se for necessário haverá o replantio das árvores que tenham eventualmente sido derrubadas ou danificadas no processo de limpeza e roçagem no local.