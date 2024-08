Moradores reclamam de água suja e com mau cheiro nas torneiras de Novo Acordo

Você se interessou por esta matéria? Acessar Conta É só colocar login e senha

Moradores do Bairro Aeroporto Dois, em Novo Acordo, afirmam que durante três dias, a água que chegava às torneiras das casas estava suja e com mau cheiro. Após as denúncias, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) entrou com uma ação cautelar pedindo que a Agência Tocantinense de Saneamento (ATS), responsável pelo abastecimento na cidade, resolva a situação. Segundo os moradores, a ág...