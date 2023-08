Palmenses reclamam sobre a situação da Estação Elevatória de Esgoto (ETE) localizada na Avenida D do setor União Sul, próximo ao Bertaville, no sul da capital.

Na última terça-feira,15, no dia do apagão nacional que deixou 120 municípios tocantinenses sem energia elétrica,a BRK Ambiental registrou mais um vazamento na ETE do setor União Sul.

Não é a primeira vez que fatos como esse ocorrem nessa estação. Desde a inauguração dessa elevatória de esgoto em 2016, é que os moradores sofrem com o mau cheiro e os vazamentos.

O aposentado José Aires Toledo, 76 anos de idade, disse que é morador do setor União Sul desde 1994 e afirmou que o problema é antigo, desde quando construíram a estação elevatória o mau cheiro e os vazamentos são constantes.

“Não tinha nada aqui quando eu cheguei, nem rua. Desde quando inauguraram a estação, na primeira chuva que deu escorreu esgoto pela rua. Não resolveram até hoje, estão empurrando com a barriga”, afirmou

O aposentado lembra que quando chove sempre ocorre vazamento, mas destaca que agora a situação ocorre durante o tempo de seca. “Quando chove começa a correr o esgoto pela rua. Agora parece que está mais constantemente correndo esgoto no verão. A desculpa antes é que era por causa das chuvas, então acho que está mais do que na hora de arrumar isso aí. É um problema pra população com a catinga”, destacou.

O padeiro Pedro Vitor Cabral, de 24 anos, disse que se mudou para o setor União Sul tem menos de um mês, mas já identificou o mau cheiro na região, todas as noites. “Num tem nem mês direito e o fedor já me incomoda. Fica mais forte na parte da noite”, concluiu.

A BRK Ambiental, que é responsável pela distribuição de água e tratamento de esgoto na capital, afirmou que o problema do vazamento na última terça-feira ocorreu logo após a interrupção de energia elétrica, mas que no momento da ocorrência as equipes da companhia já estavam no local e resolveram o problema no mesmo dia, bem como fizeram o “trabalho de verificação e limpeza do entorno”, destacou em nota.

A empresa orientou ainda que em caso de dúvidas, a população pode acionar a companhia por meio do telefone 0800 6440 195 ou entrar em contato pelo WhatsApp (11) 99988-0001.