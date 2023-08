No início da manhã desta quarta-feira, 23, moradores de Palmas foram surpreendidos com a chuva registrada em diversos pontos da capital, entre eles, nas quadras 602 sul, 112 sul, 1007 sul, 402 norte, 206 sul, 101 sul, 103 norte, Jardim Aureny I e morada do sol.

A estudante de direito Karine Ferreira dos Santos, de 22 anos, ficou animada com o clima mais fresco. “Foi uma chuva rápida, mas acredito que tenha sido suficiente para amenizar o calor”.

As pancadas de chuvas também foram registradas em Araguaína, região Norte do Estado, na terça-feira e nesta manhã. “Em pleno o mês de agosto uma chuvinha dessa aqui não pode passar batida não”, disse o professor de matemática José Domingos Antônio Gonçalves ao registrar as imagens da chuva.

O professor José Luiz Cabral, do núcleo de meteorologia da Universidade do Tocantins (Unitins) explica que a chuva que caiu em várias regiões do centro sul do Tocantins se deu porque o grande mecanismo responsável pelo período de estiagem na nossa região enfraqueceu e permitiu a entrada de umidade.

“Então a associação de umidade com muito calor produz chuvas. O fato que essa aproximação também com o mês de setembro é bastante relevante porque o mês de setembro significa um período de transição, ou seja, um momento onde nós já estamos deixando o nosso longo período de estiagem com a aproximação do período chuvoso”.

Segundo o professor, com a aproximação do mês de setembro, existem duas características especiais. “Primeiro é que em setembro se localiza as maiores temperaturas registradas no estado do Tocantins. A outra é que a atmosfera, ela já permite a entrada de mais umidade, e tendo umidade e calor, as chuvas devem ficar mais frequentes”.

José Luiz Cabral também conta que as chuvas são normais neste período. “O sistema meteorológico, ele atua associado com outros fatores e outros fenômenos meteorológicos que estão atuando no Grande Brasil. Então a gente tem um avanço de um sistema frontal na região sul do Brasil. Hoje já foi registrado queda de granizo lá no sul, chuvas em algumas regiões do sudeste. Então tudo isso aí vai somando e favorecendo o enfraquecimento desse bloqueio atmosférico. Então a atmosfera é muito dinâmica e ela atua em conjunto com outros fatores meteorológicos”.

O professor ainda avalia que com as altas temperaturas, os baixos índices de umidade relativa do ar registrados nesses últimos dias, com aumento crescente dos focos de queimada, as chuvas vieram em boa hora.

Previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de baixa umidade nesta quarta-feira para Tocantins.

Com o tempo quente e seco, a umidade relativa do ar pode variar entre 20 e 12%. O aviso começou às 10h e segue até as 21h desta quarta.

Na capital, a temperatura máxima é de 37º e a umidade mínima de 30%. A previsão é de poucas nuvens e vento fraco a moderado.

A baixa umidade e a temperatura alta são características dessa época do ano, por isso, o Instituto orienta a população sobre cuidados com a saúde como evitar atividades físicas excessivas e a exposição ao sol, beber bastante líquido, usar hidratante para a pele e umidificar o ambiente, entre outros.

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros Militar pelo 193.